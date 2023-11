Rückgang bei Einbürgerungen in Österreich im Jahr 2023

Die österreichische Staatsbürgerschaft wurde in den ersten drei Quartalen 2023 an 11.033 Personen verliehen, darunter an 2.614 mit Wohnsitz im Ausland, das geht aus einer Auswertung derhervor. Damit gab es laut vorläufigen Daten von Statistik Austria um 1,1 Prozent weniger Einbürgerungen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres – damals waren es 11.151 Einbürgerungen. "Damit wurde der ab 2021 beobachtete Trend steigender Einbürgerungszahlen unterbrochen.

Der Rückgang geht vor allem darauf zurück, dass die Einbürgerungen von NS-Opfern und deren Nachkommen um 15,1 % auf 2.566 gesunken sind", so Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria. Diese 2.566 Personen wurden zwischen Jänner und September 2023 als politisch Verfolgte und deren Nachkommen eingebürgert, davon leben 2.555 Personen bzw. 99,6 Prozent im Ausland. Rund 1.200 Personen aus dieser Kategorie stammen aus Israel, rund 600 aus den USA und 441 aus dem Vereinigten Königreic

