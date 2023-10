Skandal bei Angriff auf Lyon-Teambus

ist es erneut zu einem Skandal gekommen. Bei einem Angriff mit Steinen auf den Lyon-Teambus ist TrainerAuf Fotos und Videos war am Sonntag zu sehen, wie der frühere italienische Weltmeister stark blutend durch die Katakomben ging. Auch Lyons Co-Trainersoll verletzt worden sein. Das Spiel wurde schließlich abgesagt. Als der Bus das Stade Vélodrome erreichte, war ein riesiges Loch auf der rechten Seite zu sehen.

Trainer Grosso wurde umgehend von Ärzten behandelt und am Kopf bandagiert, er soll auch über Schwindelgefühle geklagt haben. „Er konnte kein Gespräch führen, er hatte Glasscherben im Gesicht“, berichtete Lyon-Klubchef John Textor: „Ich bin sehr wütend, unsere Spieler, unser Trainer haben sich auf heute Abend vorbereitet und die Fans wollten das Spiel sehen.“Lyon habe nicht darum gebeten, das Spiel abzusagen, so Textor: „Wir waren bereit zu spielen.

Spiel-Absage! Lyon-Trainer mit Steinen schwer verletztDas Derby zwischen Marseille und Lyon wird vor dem Start abgesagt, nachdem der Gästetrainer nach einer Attacke mit Steinen schwer verletzt wurde. Weiterlesen ⮕

Siebenjähriger stirbt nach Messerangriff – Tatverdächtiger ist 14 Jahre altBei dem Angriff wurde zudem ein 63-jähriger Erwachsener schwer verletzt. Extremistische Bezüge sind nicht ausgeschlossen. Weiterlesen ⮕

Nationalfeiertag: Ganz Horn war auf den BeinenZahlreiche Wanderer nahmen am Nationalfeierag beim Winzerhaus am Festgelände zwei Wanderrouten in Angriff . Auch für die Verpflegung war bestens gesorgt. Weiterlesen ⮕

14-Jähriger tatverdächtig:Siebenjähriger nach Messerangriff in Regensburg gestorbenEinen Tag nach einem Angriff auf zwei Menschen im bayrischen Regensburg ist ein Siebenjähriger gestorben. Der 14-jährige Tatverdächtige ist den Ermittlern seit Jahresbeginn bekannt. Weiterlesen ⮕

US-Außenminister Blinken in Nahost: Der FriedenstreiberAntony Blinken hat einen regelrechten Krisenmarathon hinter sich. Für den US-Außenminister ist der Angriff auf Israel auch eine persönliche Angelegenheit: Blinken ist der Erste in seinem Amt, der zu seiner jüdischen Identität steht. Weiterlesen ⮕

Mehrheit fordert zusätzliche Maßnahmen gegen AntisemitismusSeit dem Angriff der Hamas auf Israel häufen sich antisemitische Vorfälle. Drei von vier Wahlberechtigten fordern in der aktuellen profil-Umfrage mehr Maßnahmen gegen Antisemitismus. Weiterlesen ⮕