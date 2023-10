Schwerer Unfall auf Baustelle in Hamburg

Dies sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagvormittag. Die Baustelle sei evakuiert worden. Mehrere Hundert Arbeiter standen vor dem Bereich.

Bei dem Unfall stürzten Bauarbeiter mit einem Gerüst in die Tiefe, wie die Feuerwehr sagte. Ein Gerüst sei in einen Schacht gefallen. Das Unglück ereignete sich an der Baustelle für das Überseequartier. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels.

