Schwerer Unfall in der Lustenauer Zellgasse: Pkw fuhr gegen Baum

Laut ersten Informationen kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 5.27 Uhr zu einem Unfall in Lustenau auf der Zellgasse.

Ein Pkw kollidierte dort mit einem Baum. Die Feuerwehr war vor Ort, um die beginnende Rauchentwicklung aus dem Motorraum des Fahrzeugs zu kontrollieren, aber auch, um das Fahrzeug zu bergen. Informationen über Verletzte lagen noch nicht vor.

Im Einsatz war die Polizei sowie die Feuerwehr Lustenau.

