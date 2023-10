Schwerer Unfall in Dornbirn Haselstauden: Pkw kollidiert mit Baum

Pkw gegen Baum in Dornbirn Stiglingen Der Vorfall geschah auf der L49 in Dornbirn Stiglingen um 3.23 Uhr.

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

