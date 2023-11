Schwerer Sturz eines Fans bei Robbie Williams Konzert in Australien

Robbie Williams tourt gerade durch Australien, bei einem Konzert kam es zu einem schweren Sturz eines Fans. Am 7. und 8. Dezember nach Österreich kommt, tourt er durch Australien. Im Rahmen seiner 'XXV'-Tour machte er am Donnerstag auch in Sydney halt. 38.000 Fans jubelten dem ehemaligen 'Take That'-Sänger zu, doch wie jetzt bekannt wurde, kam es in den Zuschauerrängen zu einem schweren Unfall. Eine Frau stürzte und musste daraufhin in ein künstliches Koma gesetzt werden.

Schwere Gesichts- und Kopfverletzungen. Wie mehrere australische Medien berichten, kam es gegen Ende des Konzerts zu dem Unfall. Die Frau 'in ihren Siebzigern' dürfte versucht haben, über mehrere Sitzreihen der Tribüne zu klettern. Dabei sei sie gestürzt und habe sich schwere Gesichts- und Kopfverletzungen zugezogen, wie ein Sprecher des Rettungsdienstes erklärte. Die Rettung brachte die Verletzte anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in ein künstliches Koma versetzt wurde





