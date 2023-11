Sam Altman könnte zu OpenAI zurückkehren

Sam Altman, am Freitag gefeuerter Chef des ChatGPT-Erfinders OpenAI, könnte wieder zurückkehren. Vor allem Investoren drängen auf Comeback von Altman. Im Hintergrund dürfte ein Richtungsstreit toben.Chaostage beim wichtigsten Start-up der Welt: Die Entwicklerfirma hinter dem populären Chatbot ChatGPT hat ihren Chef vor die Tür gesetzt – und könnte ihn nach wenigen Tagen wieder zurückholen.

Medienberichten zufolge machen Investoren des KI-Unternehmens Druck, den herausgedrängten Sam Altman zurückzuholen. Strategiechef Jason Kwon schrieb in einer E-Mail an die Mitarbeiter in der Nacht zum Sonntag, man sei „optimistisch“, dass es zu einer solchen Lösung kommen könnte, berichtete der Branchendienst „The Information“. Der Verwaltungsrat von OpenAI hatte Altman am Freitag überraschend das Vertrauen entzogen. Es hieß, er sei in seiner Kommunikation mit dem Aufsichtsgremium nicht aufrichtig gewesen. Der 38-jährige Altman war das Gesicht von OpenAI – und im weiteren Sinne auch des Booms bei künstlicher Intelligen





