– Robbie Williams gibt Gesundheitsupdate

(44) posiert der Popstar mit oranger Mütze und Riesensonnenbrille vor dem Panorama. Die Bewegung, die Luft und die Ruhe helfen ihm."Mental geht es mir seit drei Wochen relativ gut", schreibt er auf Instagram. In seinem Post erzählt er offen von seiner psychischen Gesundheit und seinen Problemen. Fans vermuten, dass ihm"die fantastische Schweizer Luft" guttue.Der Brite besitzt seit kurzem ein Haus in Gstaad und teilt auf Instagram öfters Fotos aus der Umgebung.

In einem Interview mit der britischen"Times" erklärte er:"Babe, ich bin auf Ozempic ... Na ja, so etwas wie Ozempic." Das Medikament ist eigentlich für Diabetes-Patienten gedacht, ist jedoch als sogenannte Abnehmspritze bei vielen Prominenten gerade sehr gefragt, da dadurch der Appetit reduziert wird. Der Sänger meinte:"Es ist wie ein Weihnachtswunder. Und ich brauche es, medizinisch. Bei mir wurde Selbsthass Typ 2 diagnostiziert.

Desolat, alt und viel zu klein: Willkommen im FF-Haus des SchreckensDer aktuelle Stützpunkt war eigentlich auch nie als FF-Haus vorgesehen. Die FF Gossam zeigt beim Tag der offenen Tür, warum die Neubau-Planung läuft. Weiterlesen ⮕

Matthew Perry tot in seinem Haus aufgefundenAm Wochenende wurden erste neue Erkenntnisse über den Tod von Matthew Perry bekannt. Laut dem US-Promi-Portal 'TMZ' wurden in seinem Haus keine Drogen, aber zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente gefunden. Perry wurde am Samstag tot in seinem Whirlpool gefunden. Der Schauspieler wurde nur 54 Jahre alt. Weiterlesen ⮕

Bruckerin feiert 100. Geburtstag im Harry Weiss-HausDie Bruckerin Herta Böhm feierte am Freitag ihren 100. Geburtstag im Kreise der „NÖs Senioren“ im Harry Weiss-Haus in Bruck. Es gratulierten zahlreiche Gäste, darunter auch Bürgermeister Gerhard Weil und Pfarrer P. Erich Waclawski. Weiterlesen ⮕

Familie ausgesperrt, weil Vater nicht an Gott glaubtEin Vater hätte gerne ein frei werdendes Haus gemietet. Nun bezahlt er seinen Kirchenaustritt mit einer Absage, weil das Haus der Pfarrei gehört. Weiterlesen ⮕

Eklat vor Demo für Jaba: Hausdurchsuchung bei OnkelNicht ganz reibungslos lief eine Demo für Jaba (16) ab. Ein Verwandter kam zu spät, weil die Polizei sein Haus nach der Familie durchsucht hatte. Weiterlesen ⮕

– so feiert man heute in Wien HalloweenIm Prater steigt das größte Halloween-Fest Österreichs, im Haus des Meeres gibt es Programm für Kids. 'Heute' hat die gruseligsten Event-Tipps. Weiterlesen ⮕