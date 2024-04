Schäuble lehnte Stoibers Vorschlag ab, Merkel zu stürzen

In den veröffentlichten Auszügen beschreibt Schäuble die schwierige Lage in der Union im Herbst 2015. Er erwähnt auch, dass Edmund Stoiber aktiv wurde und Horst Seehofer in seinen Angriffen gegen Merkel unterstützte. Schäuble lehnte Stoibers Vorschlag ab, Merkel zu stürzen, um selbst Kanzler zu werden. Er blieb seiner Überzeugung treu, dass der Sturz der eigenen Kanzlerin der Partei langfristig schaden würde, ohne das Problem wirklich zu lösen.

