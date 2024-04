Salzburger Seeufer im weltweiten Ranking von BeachAtlas

📆 02.04.2024 16:27:00

Reisen Nachrichten

Im weltweiten Ranking von BeachAtlas taucht auch ein Salzburger Seeufer auf. Der erste Platz ging jedoch an einen Strand in der Südsee. Der Salzburger Seeufer ist nicht sehr groß, aber ein großartiger Ort, um die Natur zu genießen und zu entspannen. Der Strand punktet außerdem damit, sauber und ruhig zu sein - selbst in der Ferienzeit. Aufgrund des Skigebietes könne die Region das ganze Jahr über besucht werden.

