Rekordbeteiligung beim Wissensspiel und Wissenstest der Salzburger Feuerwehrjugend

ST. VEIT IM PONGAU (SBG): Die Salzburger Feuerwehrjugendgruppen verzeichnen seit Jahren einen konstanten Anstieg an Mitgliedern. Ein erfreulicher Trend, der sich nun auch beim 46. Wissensspiel und Wissenstest im Pongau bemerkbar machte. An der Veranstaltung, welche am Samstag, den 23. März 2024, in St.

Veit im Pongau stattfand, nahmen insgesamt 220 Mitglieder der Feuerwehrjugend teil; ein neuer Rekord und mit einer Teilnehmerquote von rund 75% aller Jugendmitglieder ein beeindruckendes Ergebnis. Das Wissensspiel richtet sich an die 10- und 11-Jährigen, also an die jüngsten Mitglieder der Feuerwehrjugend, und wird in den Kategorien Bronze und Silber abgehalten, während der Wissenstest von den 12- bis 15-jährigen Jugendmitgliedern in den Kategorien Bronze, Silber und Gold absolviert wird. Die Jugendlichen müssen in einem Stationsbetrieb theoretische und praktische Aufgaben lösen, die ein breit gefächertes Band an Themen umfasse

