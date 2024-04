Sie wird Arbeitsplätze vernichten, Berufsfelder werden verschwinden. Chat GPT wird den Arbeitsmarkt umkrempeln, aber bis es wo weit ist, werden noch einige Jahre vergehen, ist der Chef der Österreichischen Computergesellschaft (OCG) überzeugt. Künstliche Intelligenz setzt sich derzeit wie ein Lauffeuer privat und in Firmen durch. Kipppunkt waren Programme wie ChatGPT, die selbstständig Texte, Bilder und inzwischen auch Videos auf gutem und rasant noch besser werdendem Niveau erstellen können.

Bisher hat noch keine Firma deshalb Mitarbeiter gekündigt, ist Thomas Mück, Präsident der Computergesellschaft (OGC) überzeugt. „Aber im Fünf- bis Zehnjahreshorizont wird es natürlich einige Berufsgruppen treffen“, sagt er. aus dem Arbeitsmarkt teilweise kompensieren, werde aber zugleich gerade in Bereichen wie der Kreativwirtschaft jungen Menschen den Einstieg schwieriger mache

