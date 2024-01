Rekordhöhen bei Meeresoberflächentemperatur und Wärmegehalt des Ozeans

Die Meeresoberflächentemperatur und der Wärmegehalt der oberen 2.000 Meter des Ozeans haben im vergangenen Jahr „Rekordhöhen“ erreicht, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Studie zeigt. Neben den hohen Emissionen ist auch das Wetterphänomen „El Nino“ dafür verantwortlich. Es dürfte seinen Peak erreicht haben, seine Folgen werden aber auch 2024 spürbar sein, sagt ein Experte gegenüber ORF.at.

Der tropische Atlantik, das Mittelmeer und die südlichen Ozeane hätten 2023 den höchsten Wärmegehalt seit den 1950er Jahren verzeichnet, heißt es in der Studie. „Der Ozean ist der Schlüssel, um uns zu sagen, was mit der Welt geschieht, und die Daten zeichnen ein überzeugendes Bild der Erwärmung, Jahr für Jahr“, sagte John Abraham von der University of St. Thomas in Minnesota, der zu dem Team gehört, das die neuen Daten erstellt hat, gegenüber dem „Guardian





