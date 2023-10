ÖBB passt Zeitpläne und Kosten der laufenden Projekte an

Mit dem aktuell beschlossenen Rahmenplan 2024 – 2029 hat die ÖBB die Zeitpläne und Kosten der laufenden Projekte angepasst.

Die Investitionen des ÖBB-Rahmenplans 2024-2029 setzen sich folgendermaßen zusammen: Bahnhofsumbauten, Terminals & sonstige Streckenneu- und -ausbauten (5,6 Mrd. Euro), Reinvestitionen inklusive Park & Ride und Lärmschutz (5,4 Mrd. Euro), Elektrifizierung und Streckenattraktivierung (2,8 Mrd. Euro), Brenner Basistunnel inklusive Brenner Nordzulauf (2,6 Mrd. Euro), Sicherheit und Betriebsführungssysteme (2,4 Mrd.

Sechsjähriger Zeitraum Der sechsjährige Rahmenplan wird durch die ÖBB-Infrastruktur AG in Abstimmung mit dem Verkehrsministerium jährlich aktualisiert und bildet den Investitionsplan des Bundes in das Netz der staatlichen ÖBB ab. Nach dem grünen Licht des Finanzministers wird der Plan durch die Bundesregierung im Ministerrat beschlossen und dann als Bericht dem Nationalrat übermittelt.

ÖBB-Chef Andreas Matthä verwies auf das"herausfordernde wirtschaftliche Umfeld" inklusiver hoher Inflation."Dennoch ist es gelungen, die Finanzierung der bisherigen Ausbauprojekte zu sichern", sagte Matthä bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gewessler am Montag in Wien. Man werde durch"den Ausbau der steigenden Nachfrage gerecht" und sei auch"ein stabiler Partner der Wirtschaft".

Projekte in Vorarlberg Für Projekte in Vorarlberg sind in den nächsten sechs Jahren rund Investition von rund 330 Millionen Euro vorgesehen.

