Der Nationalfeiertag gehört PR-technisch für gewöhnlich dem Bundespräsidenten mit seiner Rede, dem Bundesheer mit seiner Leistungsschau, dem Nationalratspräsidenten mit dem Tag der offenen Tür im Parlament. 2021 gehörte der Feiertag, zumindest ein bisschen, auch der Klimaschutzministerin: Am 26. Oktober 2021 galt zum ersten Mal ein österreichweites Klimaticket. Es ist das Vorzeigeprojekt vonNein.

Im ersten vollen Laufjahr des Klimatickets, 2022, gab das Ministerium von Gewessler netto 192,2 Millionen dafür aus. Für das laufende und das kommende Jahr sind 366,7 Millionen beziehungsweise 544,5 Millionen budgetiert. Darin enthalten sind Werbekosten, 2023 zum Beispiel zwei Millionen Euro, vor allem aber die Mittel für die einzelnen Verkehrsbetriebe. Wie viel Geld sie vom Bund für das Klimaticket bekommen, hängt vom vereinbarten Abrechnungsmodell ab.

allen zurückgelegten Wegen etwa zwischen 2012 und 2022 kaum gestiegen, wie eine Mobilitätsstudie der beiden Bundesländer zeigt. Das liege allerdings vor allem am demografischen Wandel, sagt Berthold Pfeiffer von der Gesamtverkehrsplanung Oberösterreich: „Die Bevölkerung wird älter, die Schüler weniger. Somit sinkt auch das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs. headtopics.com

Das spüren auch die regionalen Verkehrsbetriebe. Alle von profil angefragten Unternehmen berichten vor allem 2022 von einem starken Anstieg der Fahrgastzahlen. Auf das Klimaticket allein lässt sich der großflächige Umstieg aber nicht zurückführen. 2020 und 2021 waren die Fahrgastzahlen durch die Corona-Maßnahmen niedriger.

Und auch abseits des Berufslebens wird das Klimaticket genutzt. Der Oberösterreichische Verkehrsverbund verzeichnete in Regionalbussen bis zu 80 Prozent mehr Fahrgäste an Wochenenden als noch 2019. Insgesamt stieg die Fahrgastzahl der oberösterreichischen Regionalbusse nur um rund 15 Prozent. headtopics.com

