Notfall! Flieger nach Wien muss nach Chicago umkehren

Dramatische Minuten an Bord einer Boeing am Halloweenabend: Die Boeing 777-200ER, OE-LPC, der Austrian Airlines hob am frühen Dienstagabend vom Flughafen Chicago O`Hare mit dem Ziel Schwechat (Bezirk Bruck) ab. Relativ rasch nach dem Start traten bei einer Passagierin massive gesundheitliche Probleme auf, der Jet musste umkehren.

Um eine rasche Versorgung der Frau zu gewährleisten, ließ der Pilot auch gesichert Treibstoff ab. Somit gelang die Landung problemlos, die Frau wurde der Rettung übergeben.Die gesamte Crew trat den Rückflug dennoch nochmals an, die Maschine wird am Mittwoch kurz vor 11 Uhr in Wien-Schwechat erwartet. Ein Passagier lobt in einem Mail ausdrücklich die Vorgehens- und Verhaltensweise der AUA.

