Brücke in der Heizhausstraße wurde saniert

ie neue Brücke in der Heizhausstraße wurde fertiggestellt und wieder für den Verkehr freigegeben. Die Stadt investierte rund 200.000 Euro. Es ist eines von mehreren aktuellen Brückenprojekten in der Stadtgemeinde. Heuer bereits fertiggestellt wurden unter anderem die Rad- und Fußgängerverbindung zwischen Meierhofen und Aubauer, die den Ortsteil Mauer mit Aschbach verbindet, zwei Projekte im Ortsteil Preinsbach sowie eine Brücke in der Doislau.

„Laufende Investitionen in unsere Wege, im Speziellen auch in Brückenbauwerke, sind unerlässlich, um einerseits die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu garantieren und um andererseits den Amstettnerinnen und Amstettnern eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen zu können“, betonten Bürgermeister Christian Haberhauer und der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Markus Brandstetter. headtopics.com

