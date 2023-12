Neuer Trailer für das Koop-Survival-Action RPG 'Enshrouded' veröffentlicht

Keen Games veröffentlicht einen neuen Trailer für das kommende Koop-Survival-Action RPG 'Enshrouded', in dem das deutsche Entwicklerstudio einen Blick hinter die Kulissen gewährt. In dem World Builder Trailer zeigt das Team, wie sie die einzigartige, auf Voxeln basierte Spielwelt mithilfe von prozeduralen Werkzeugen erstellt und anschließend selbst Hand angelegt haben, um die Welt zu verschönern und ein immersives sowie glaubwürdiges Spielerlebnis zu erschaffen.

'Enshrouded' hat im vergangenen Monat die Spitze der Steam Next Fest-Charts erklommen und startet am 24. Jänner 2024 in den Early Access. Electronic Arts und DICE kündigen das zeitlich limitierte Battlefield 2042-Event 'S6 Dark Creations: Feiertagsprotokoll' an, welches im Rahmen von Saison 6 bis zum 9. Jänner festliche Events ins Spiel bringt





