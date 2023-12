Polen vor Machtwechsel: Morawiecki verliert Vertrauenswotum

Polen steht vor einem Machtwechsel: Der bisherige Premier Mateusz Morawiecki hat am Montag das Vertrauenswotum im polnischen Parlament verloren. Damit dürfte der Weg für Donald Tusk als neuen Ministerpräsidenten des Landes frei sein – er hatte das Amt schon von 2007 bis 2014 inne. Die polnische Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ schrieb am Montag, dass nur 190 Abgeordnete dem bisherigen Ministerpräsidenten das Vertrauen aussprachen. 266 stimmten gegen Morawiecki.

Für die benötigte absolute Mehrheit hätten 229 Parlamentarier Morawiecki das Vertrauen aussprechen müssen. Damit steht Polen vor einem Wendepunkt: Nacht acht Jahren Regierung durch die Morawiecki-Partei PiS, die unter anderem von der EU scharf kritisiert wurde, die Justiz untergraben und enormen Druck auf Medien ausgeübt zu haben, dürfte sich Polen nun in eine andere Richtung bewegen. Tusk will etwa das enorm angeschlagene Verhältnis zur EU verbessern. Morawiecki nutzte seinen letzten Auftritt als Regierungschef für Kritik an seinem nunmehrigen Nachfolger Tus





