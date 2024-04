NATO-Generalsekretär fordert langfristige militärische Hilfe für die Ukraine

Die Ukraine braucht langfristige und planbare militärische Hilfe von der NATO. Der Generalsekretär Stoltenberg betonte, dass mehr Geld und eine koordinierende Rolle der NATO nötig seien. Die Außenminister der NATO-Staaten wollen die Vorbereitungen für den nächsten Bündnisgipfel vorantreiben.

NATO-Unterstützung für die Ukraine: Stoltenberg wirbt für stärkere RolleDie NATO-Mitglieder sollen Kiew in den kommenden fünf Jahren unterstützen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg wirbt für eine stärkere Rolle bei der Unterstützung der Ukraine und kündigt einen NATO-Beitritt der Ukraine an. Die NATO ist mit 32 Mitgliedern so stark wie nie zuvor, aber Stoltenbergs Vorschlag könnte die Einigkeit der Allianz gefährden. Zudem sind die USA für die Verteidigungsfähigkeit der NATO unverzichtbar.

Grafenwörth: Hilfe zur Selbsthilfe für UkraineNachdem der Grafenwörther Ortsvorsteher Michael Schneider seinen Wohnsitz innerhalb der Marktgemeinde verlegt hat, musste ein Nachfolger für diese Funktion bestellt werden.

Ukraine wünscht sich Führungsrolle Österreichs bei humanitärer HilfeDie Ukraine appelliert an Österreich, eine Vorreiterrolle in der humanitären Hilfe im Konflikt mit Russland einzunehmen und fordert mehr Unterstützung in Technik und Wiederaufbau.

