NATO-Unterstützung für die Ukraine: Stoltenberg wirbt für stärkere Rolle

📆 03.04.2024 14:11:00

Die NATO-Mitglieder sollen Kiew in den kommenden fünf Jahren unterstützen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg wirbt für eine stärkere Rolle bei der Unterstützung der Ukraine und kündigt einen NATO-Beitritt der Ukraine an. Die NATO ist mit 32 Mitgliedern so stark wie nie zuvor, aber Stoltenbergs Vorschlag könnte die Einigkeit der Allianz gefährden. Zudem sind die USA für die Verteidigungsfähigkeit der NATO unverzichtbar.

