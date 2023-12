Martha Krumpeck wird aus der Haft entlassen

Am Montag wird Martha Krumpeck aus der Haft entlassen. Sie hat die „Letzte Generation“ mitgeleitet, nun hat sie neue Ziele. Selbst hinter Gittern streckt Martha Krumpeck Zeige- und Mittelfinger in die Höhe. Das „Peace“-Zeichen ist so etwas wie ihr Markenzeichen. Weil sie sich auf der Straße mit Superkleber festgeklebt und damit den Verkehr blockiert hat, sitzt die 32-Jährige derzeit die sechste Woche im Polizeianhaltezentrum Roßauer Lände in Wien fest.

Am Montag nach Heiligabend soll sie frei kommen. Und dann? Martha Krumpeck hat die „Letzte Generation“ mit aufgebaut. Sie ist so etwas wie die Galionsfigur der umstrittenen Organisation, die sich für Klimaschutz einsetzt. Vor Kurzem wurde aber bekannt, dass die gebürtige Burgenländerin und ihr Team sich aus leitenden Positionen zurückziehen. „Klima-Kleber-Mastermind gibt jetzt auf“ titelte eine Boulevard-Zeitung. Doch davon kann keine Rede sein, wie seitens der „Letzten Generation“ und Krumpeck selbst betont wird. Sie habe schon eine Zeit lang an der Spitze gestanden, nun wolle sie übergebe





