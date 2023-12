Bahnprobleme rund um Feiertage

Die ÖBB haben sich in den vergangenen Jahren schon deutlich verbessert. Für die Herausforderungen der Zukunft sind sie aber noch nicht gerüstet. Alle Jahre wieder. Wohl bei kaum einem Thema passt diese Anspielung auf das berühmte Weihnachtslied besser als bei den Bahnproblemen rund um Feiertage.

Sei es nun Pfingsten, Ostern oder eben Weihnachten – überfüllte Züge und Berichte von Passagieren, die trotz gültigen Tickets, aber ohne Sitzplatz, von Schaffnern eher unsanft an einsamen Orten auf den Bahnsteig gesetzt werden, stehen an der Tagesordnung. So auch heuer bereits seit Mitte Dezember wieder. Erklärt wurden die Probleme von der staatlichen Bahn damit, dass vier von 60 Railjet-Garnituren durch herabfallende Oberleitungen beim Wintereinbruch Anfang Dezember beschädigt worden sind. Doch eigentlich zeigt diese Erklärung auch genau das wahre Problem auf: Die Bahn fährt an ihrer Kapazitätsgrenze – ohne Puffer für unvorhergesehene Probleme. Denn dass es immer wieder Schwierigkeiten gibt, können regelmäßige Bahnfahrer auch abseits der Feiertage berichte





Die letzten neun Monate: Was die Regierung noch umsetzen willBodenschutz, die virtuelle Ordination und Arbeitskräfte-Rekrutierung: Einige Regierungsmitglieder haben für 2024 noch große Pläne, viel Zeit bleibt ihnen aber nicht mehr. Was haben sie konkret vor? Ein Rundruf.

Die eintausendste L32A-XS an die Feuerwehr Karlsruhe geliefertDie eintausendste L32A-XS hat die Produktion von Rosenbauer verlassen und wurde an die Feuerwehr Karlsruhe geliefert. Die feierliche Übergabe erfolgte in Anwesenheit von Stadtdirektor Florian Geldner, dem Leiter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe auf der Hauptfeuerwache.

Die besten Bücher 2023: Unsere Empfehlungen für die WeihnachtszeitVon gewitzten Frauen und eisernen Adligen, wohlerzogenen Gaunern, despotischen Lehrern, Nazi-Gattinnen und Überlebenskünstlern: Diese Bücher haben wir heuer wirklich mit Begeisterung gelesen.

Auto, Bahn und Geld – das ändert sich jetzt im DezemberDie ÖBB bekommen einen neuen Fahrplan, die 'Helene Fischer Show' kehrt zurück und Google löscht inaktive Konten. Was sich im Dezember alles ändert.

Arbeiterkammer Wien: Dots-Gruppe soll Mitarbeiter nicht bezahlt habenDie Arbeiterkammer Wien berichtet, dass die Dots-Gruppe mehrere Angestellte nicht bezahlt haben soll. Es wurden bereits 78 Beschäftigte mit offenen Ansprüchen gemeldet. Die Arbeiterkammer konnte sich in 37 Fällen außergerichtlich einigen. Weitere Fälle landeten vor Gericht. Die offenen Forderungen belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Die Dots-Gruppe soll trotzdem neue Mitarbeiter eingestellt haben. Die AK Wien prüft, ob dies den Tatbestand des Betrugs erfüllt.

Änderungen im Musikschulgesetz: Was auf die Musikschulen zukommtDie Änderung des Musikschulgesetzes war von scharfer Kritik begleitet. Die NÖN sah sich deshalb an, welche Änderungen auf die Standorte, ihre Lehrkräfte und die Schülerschaft zukommen. Das Ergebnis: 88 Musikschulen müssen sich in den nächsten Jahren verwaltungstechnisch zusammenschließen. Musikschul-Lehrkräfte haben künftig eine flachere Gehaltskurve. Und für ihre Schülerinnen und Schüler stehen die Chancen gut, dass das Unterrichtsangebot wächst. Begleitet von lauter Kritik beschlossen ÖVP und FPÖ am Donnerstag im Landtag eine Novelle des Musikschulgesetzes sowie des Gemeindebedienstetengesetzes, das ebenfalls Änderungen für die Musikschullehrkräfte bringt

