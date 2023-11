Klimaaktivistin Anja Windl aus der Haft entlassen

Nach ihrer Überstellung in die Justizanstalt Josefstadt ist die bekannte Klimaaktivistin Anja Windl am Freitag durch das Landesgericht Wien enthaftet worden. Ein entsprechender Antrag auf U-Haft der Staatsanwaltschaft sei abgelehnt worden, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA am Nachmittag mit. Die Deutsche war nach den Protestaktionen am Montag und am Dienstag durch die Polizei festgenommen und in die Justizanstalt überstellt worden, hieß.

Die Entscheidung sei aufgrund des Grundsatzes zu"gelinderen Mitteln" gefallen, so Salzborn."Ihr wurde aber eingeschärft, die Ermittlungen nicht zu erschweren und für die Behörden erreichbar zu sein", erklärte sie. Die Staatsanwaltschaft könne nun Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen. Windls Anwalt Ralph Niederhammer erklärte gegenüber der APA, seine Mandantin sei erleichtert."Sie ist sehr froh darüber, dass sie enthaftet wurde", so Niederhammer."Der Antrag auf U-Haft und die Überstellung in die Justizanstalt kam für uns sehr überraschen





