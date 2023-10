Manchester City gewinnt Derby gegen United mit 3:0

Das Derby zwischen den beiden Fußball-Rivalen aus Manchester ist am Sonntag zu einer klaren Angelegenheit für City geworden. Der Meister feierte im Old Trafford gegen United einen souveränen 3:0-Erfolg und liegt damit weiter punktegleich mit dem Zweiten Arsenal auf Rang drei. Spitzenreiter Tottenham ist zwei Zähler entfernt. Weiterhin einen Punkt weniger als ManCity weist Liverpool nach dem 3:0-Heimerfolg gegen Nottingham auf.

Keine Blöße gab sich auch Liverpool an der Anfield Road gegen Nottingham, wobei die „Reds“ in Gedanken beim Team-Kollegen Luis Díaz waren. Die Eltern des kolumbianischen Nationalspielers waren am Samstag in dessen Heimatland entführt worden. Zumindest die Mutter konnte bereits gerettet werden. Diogo Jota lief nach seinem Treffer zum 1:0 zur Liverpool-Bank und zeigte das Díaz-Trikot mit der Nummer sieben in die Höhe (31.).

