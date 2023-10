Katholische Weltsynode endet ohne konkrete Fortschritte bei Reformen

Das vierwöchige Treffen der katholischen Weltsynode ist am Wochenende in Rom ohne konkrete Fortschritte in Sachen Reformen zu Ende gegangen.es am Sonntag bei der Messe zum Abschluss ausdrückte:"Heute sehen wir noch nicht die volle Frucht dieses Prozesses, aber wir können mit Weitsicht auf den Horizont blicken, der sich vor uns auftut."erkennt an:"Es sind Wege in Richtung echter Reformen geöffnet worden.

Erzbischof Lackner hob positiv hervor, dass es bei den Beratungen"keine Redeverbote" gegeben habe. Was Veränderungen betrifft, müsse man aber darauf achten, dass die Kirche"die Verbindung zu ihrem Ursprung nicht verliert" und"auf das Ganze der Weltkirche blicken".Die Ergebnisse der Synode werden bei der Vollversammlung der Bischofskonferenz präsentiert, die am 6. November mit einem Empfang beiin der Hofburg startet. Die Bischöfe tagen dann bis 9.

Vatikan:Katholische Weltsynode beginnt mit SchlussabstimmungDie bisherigen Ergebnisse sollen in einer Abschlusserklärung veröffentlicht werden. Laut Kardinal Christoph Schönborn sei die Abstimmung die beste seit fast 40 Jahren. Weiterlesen ⮕

Katholische Weltsynode geht zu EndeMit einem großen Gottesdienst im Petersdom in Rom geht am Sonntag nach dreieinhalb Wochen die Weltsynode der katholischen Kirche zu Ende. Die Messe wird von Papst Franziskus geleitet. Die Beratungen über die Abschlusserklärung dauerten am Samstag bis in den Abend. Konkrete Beschlüsse wurden nicht erwartet. Weiterlesen ⮕

