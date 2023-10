Li Keqiang: Chinas Ministerpräsident tritt nach zehn Jahren ab

Li Keqiang war im März nach zehn Jahren im Amt als Ministerpräsident abgetreten. Er wurde 68 Jahre alt. Als Funktionärssohn wurde Li Keqiang am 1. Juli 1955 in Dingyuan in der Provinz Anhui geboren. Wie andere Intellektuelle musste er 1974 am Ende der Kulturrevolution noch aufs Land. Als einer von nur drei Prozent aller Bewerber, die die Aufnahme schafften, studierte er Jura an der Peking-Universität, promovierte in Wirtschaftswissenschaften.

Sein Aufstieg an die Spitze in Peking begann aber mit einem Fehlstart. Der scheidende Präsident Hu Jintao hatte seinen Schützling eigentlich zum"starken Mann" machen wollen. Das Vorhaben scheiterte jedoch an der"Shanghai-Fraktion" um seinen mächtigen Vorgänger Jiang Zemin, der vielmehr Xi Jinping zum neuen Führer aufbaute. Li Keqiang hatte das Nachsehen, wurde aber zumindest Premier.

Sein Glück verließ ihn weiter, während die Protektion durch seinen Förderer Hu Jintao nachließ. Xi Jinping entmachtete praktisch die Regierung, indem Arbeitsgruppen und Kommissionen der Partei unter seiner Führung die Regierungsarbeit übernahmen. So wurde Li Keqiang zur"lahmen Ente". Über seinen Gesundheitszustand gab es zudem bereits seit Jahren Gerüchte. headtopics.com

Mit Mühe stemmte sich Li Keqiang 2020 gegen den Abschwung infolge der Corona-Krise, indem er die Staatsausgaben erhöhte."Außergewöhnliche Maßnahmen für ungewöhnliche Zeiten", nannte er das. Zusätzlich machte der Handelskrieg mit den USA der zweitgrößten Volkswirtschaft zu schaffen.

Weiterlesen:

Vorarlberg »

Nehammer warnt in Tel Aviv vor Hamas-Terror in EuropaÖsterreichs Kanzler wurde vom israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu empfangen. Weiterlesen ⮕

Heute vor 90 Jahren: Der Siebenuhrtee der WienerinDie Teestunde dehnt sich oft bis 22 Uhr, ja bis lange nach Mitternacht aus, und in abwechslungsreichem Kommen und Gehen wechselt ihr Bild. Weiterlesen ⮕

Downhill-Weltmeisterin:Mit 21 Jahren ist Valentina Höll jetzt selbst der „Hero“Mit 21 Jahren ist Valentina Höll die dominierende Figur im Downhill-Mountainbike. Österreich sieht sie auf dem Weg zur Radnation. Weiterlesen ⮕

Nach 23 Jahren:Geflohener Häftling stellt sich wegen schlechten GewissensDer heute 47-jährige Wiener stellte sich in einer Polizeiinspektion in Salzburg. Davor saß er seine Haftstrafe in Leoben ab und wanderte nach Deutschland aus. Weiterlesen ⮕

Rätsel um Tod: Rad-Talent stirbt mit nur 20 JahrenSchockierende Nachricht aus dem Radsport! Mit erst 20 Jahren ist Top-Talent Mark Groeneveld wohl an einem Herzinfarkt verstorben. Weiterlesen ⮕

Geflohener Häftling stellt sich nach 23 Jahren in SalzburgDer mittlerweile 47-jährige Wiener hatte eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten abzusitzen. Er nutzte aber einen Freigang, um zu fliehen. Weiterlesen ⮕