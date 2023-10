Polizistin erhält romantischen Heiratsantrag während vermeintlichem Einsatz

Die Polizistin wurde per Funkgerät zu einem angeblichen Einsatz gelockt. Dort warteten aber ihre Kollegen, die Polizeimusik und ihr Freund.Verheiratet statt verhaftet! Über Funkspruch wurde eine Welser Polizistin am Mittwoch in den Welser Burggarten geschickt."Es geht um eine unangemeldete Versammlung", hieß es von der Zentrale. Zudem wurde ihr geraten, einen ganz bestimmten Weg in den Park zu nehmen.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier. headtopics.com

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet.

Nach 57 Ehejahren musste ein Beamter den Tod seiner Frau in NÖ mitansehen:"Sie wurde vom Pkw wie ein Hase umgemäht, lag da, als würde sie schlafen."28.09.2023: Deadline steht – wer sich später meldet, zahlt GIS-Strafe.26.09.2023: Hirscher:"Ein hoher Preis, den ich nach wie vor zahle".Mit einer neuen Initiative unter Leopold Figls Slogan"Glaubt an dieses Österreich" will Kanzler Karl Nehammer für mehr Zuversicht im Volk werben. headtopics.com

Purgstaller Formkurve stimmtZwar setzte es gegen Tirol eine weitere 0:3-Niederlage, aber die Purgstallerinnen zeigten eine Leistungssteigerung. Weiterlesen ⮕

Sechs Feuerwehren bei Brand bei einem Unternehmen in Laakirchen im EinsatzLAAKIRCHEN. Sechs Feuerwehren standen Mittwochvormittag bei einem Brand bei einem Unternehmen im Gemeindegebiet von Laakirchen (Bezirk Gmunden) im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Nackter Erwin Wurm sorgt für Einsatz in NationalbankDie Kunst ist frei, der Umgang mit ihr nicht: In der Wiener Nationalbank zog ein entblößtes Erwin-Wurm-Kunstwerk nun einen Polizei-Einsatz nach sich. Weiterlesen ⮕

Effektiver und schneller Einsatz von REACT bei Brandalarm in PinkafeldDie Feuerwehr in Pinkafeld hat die Fernzugriff-App REACT erfolgreich getestet. Durch die digitale Branddetektion und die Möglichkeit, Brandmeldeanlagen remote zu steuern, konnte der Einsatz erheblich verkürzt und erleichtert werden. Die Feuerwehrleute erhielten einen detaillierten Lagebericht auf ihrem Tablet und konnten fundierte Entscheidungen treffen. Die Zeitersparnis betrug rund zehn Minuten. Weiterlesen ⮕

Israelische Bodentruppen greifen Ziele im Gazastreifen an, Einsatz wieder beendetDas israelische Militär erklärte, der Einfall bereite die „nächste Phase des Kampfes“ vor. Die Soldaten haben den Gazastreifen wieder verlassen. Indessen ist ein vierter Hilfskonvoi in Gaza... Weiterlesen ⮕

Klimaprotest und Polizei-Einsatz am FlughafenMehrere Personen setzten sich Donnerstagmittag auf die Straße und blockierten so die Zufahrt zum Flughafen. Sie wurden schließlich von PolizistInnen weggetragen. Weiterlesen ⮕