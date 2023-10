Kulturtagen Pöggstall: Eine vergnügliche Reise nach Absurdistan

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ei den Kulturtagen Pöggstall machte man sich zuletzt (auf beschwingte Art und Weise) auf die Suche nach Absurdistan. Wo liegt denn eigentlich dieses Absurdistan? Die Antwort gaben Elisabeth Augustin und Stephan Paryla-Raky, die von Angela Rief auf der ,,Zauberharfe“ begleitet wurden. In einer vergnüglichen Reise für die ganze Familie ließ das Trio die seltsamsten Orte lebendig werden - denn: die lustigsten Abenteuer stecken immer noch zwischen zwei Buchdeckeln.

Sie gelangten dabei in die sonderbarsten Länder, nette Reisebekanntschaften inklusive. Mit den lustigen Texten, Liedern, Witzen und Scherzgedichten begeisterten sie Jung und Alt. Im Anschluss fand ein Flohmarkt mit Kinderbüchern und Spielsachen statt. headtopics.com

FPÖ muss Gewessler wegen übler Nachrede entschädigenDie FPÖ Steiermark hat eine Fotomontage veröffentlicht, die ihr jetzt eine Strafe wegen übler Nachrede einbrachte. Weiterlesen ⮕

Gräber vor Allerheiligen gepflegt: „Eine Mahnung“Das Schwarze Kreuz, das sich der Kriegsgräberfürsorge verschrieben hat, reinigte die Grabstätten der Vertriebenen aus dem südmährischen Raum, die am Hollabrunner Friedhof bestattet sind. Weiterlesen ⮕

Wenn gutes Wetter herrscht:Heute Abend kann man eine partielle Mondfinsternis sehenHeute Abend könnte man von Österreich aus eine teilweise Mondfinsternis beobachten - vorausgesetzt, dass das Wetter passt. Es ist auch der Höhepunkt des Astronomiejahres 2023. Weiterlesen ⮕

Am Ende war's eine klare SacheTabellenschlusslicht Waidhofen hielt gegen Ortmann lange Zeit einen knappen 0:1-Rückstand. In den Schlussminuten legte der Favorit aber noch drei Treffer nach. Weiterlesen ⮕

Feuer in Achensee:Flammeninferno zerstörte eine Almhütte in Tirol vollständigDer Brand in der Buchauer Alm breitete sich von der Küche aus. Der Pächter verletzte sich, als er versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen. Weiterlesen ⮕

Russischer Soziologe Lew Gudkow: „Eine Erneuerung des totalitären Regimes“Der berühmte russische Soziologe Lew Gudkow erklärt, warum die Russen den Krieg gegen die Ukraine unterstützen und Verbrechen ihrer Armee ignorieren. Weiterlesen ⮕