Neuer Dorfladen in Eschenau

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Eröffnungsfeier des neuen Dorfladens in Eschenau lief tadellos. Auch der Bürgermeister sprach sich positiv aus. In Eschenau hat unter Stefan Neuhofer ein neuer Dorfladen eröffnet. Dieser wurde komplett neu errichtet und wird gemeinsam mit Neuhofers Schwager Markus Tiefenbacher als Selbstbedienungsladen

betrieben. „Er hat schon die Erfahrung, da er in Wiesenfeld und Traisen die beiden Speisen betreibt“, sagt Neuhofer. Die Öffnungszeiten des Dorfladens sind täglich von 6.30 bis 18.30 Uhr, „da wir gesetzlich leider nur zwölf headtopics.com

Stunden aufmachen dürfen“, bedauert der Dorfladenbetreiber und ergänzt: „Wir haben uns bemüht, die Lebensmittel so regional wie möglich direkt von den Erzeugern zu beziehen, haben aber auch Handelsware wie Waschmittel und Klopapier ins Sortiment aufgenommen, da es für einige Leute leider die einzige Einkaufsmöglichkeit im Dorf ist.“

Es bleibt zu hoffen, dass der Wert dieses Geschäftes erkannt wird und der laufende Umsatz auch einen langfristigen Betrieb sicherstellt“,Auch die Eröffnung des Dorfladens lief sichtlich gut. Viele Interessierte besuchten die Eröffnung. So auch Bürgermeister Alois Kaiser, der die Betreiber sehr unterstützte. „Ein Nahversorger ist in mehrfacher Sicht für ein Dorf wie Eschenau von Bedeutung. headtopics.com

Neuhofer hebt hervor, dass sie auch vom Imkerverein unterstützt wurden in Form von Verpflegung inklusive selbstgebrautem Honigbier aus Eschenau. „Wir hoffen, dass die Leute unsere Bemühungen schätzen und uns unterstützen, damit der Dorfladen in Eschenau erhalten bleiben kann“, so die abschließenden Worte von Neuhofer.

Rolling Stones erobern die Charts mit neuer PlatteDie Rolling Stones führten am Freitag die britischen Musik-Charts an und sicherten sich mit der neuen Platte 'Hackney Diamonds' ihr 14. britisches Nummer-eins-Album. Das erste Studiowerk der Stones mit Originalmaterial seit 2005 erreichte auch in Australien, Neuseeland und u.a. Deutschland den Spitzenplatz der Charts. Weiterlesen ⮕

Technologien, die die Welt verändernDas Erstellen von Technologie-Listen ist nicht nur für das Erklären historischer Zusammenhänge hilfreich – sie sind auch mitentscheidend für die Zukunft. Weiterlesen ⮕

Die Highlights und die Tore: Völs gelang in Volders in letzter Minute der AusgleichDer FC Volders musste am Samstag im Spitzenspiel gegen den Völser SV spät den Ausgleich hinnehmen. Bei uns könnt ihr euch alle Treffer, die Highlights und das Spiel noch einmal in voller Länge anschauen. Weiterlesen ⮕

Der zeitbedingte Herbstblues: Die Tage werden kürzer und die Stimmung sinktDie Tage werden kürzer, die Nächte länger und über das Gemüt legt sich ebenfalls ein dunkler Schleier: Der zeitbedingte Herbstblues schlägt derzeit so manchem auf die Stimmung. Weiterlesen ⮕

Die gebeutelte Skination und ihr Slalom in die schneearme ZukunftDie Rennen in Sölden ernteten viel Kritik. Doch nachhaltiges Skifahren ist keine Utopie, das Rückzugsgefecht des einstigen Volkssports noch zu gewinnen. Weiterlesen ⮕

Mord an Obdachlosen: Die Suche, die dauert und dauertIm Sommer wurde in Wien auf drei Obdachlose eingestochen, zwei von ihnen starben. Noch immer sucht die Polizei den potenziellen Serientäter, auch ein neues Video brachte keine wegweisenden Erkenntnisse. Weiterlesen ⮕