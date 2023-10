Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Mexiko und verbessert seinen eigenen Rekord

Max Verstappen zeigte sich als Teamplayer. In der Freude über den Sieg beim Großen Preis von Mexiko und die Fahrt zum nächsten Formel-1-Rekord vergaß der Weltmeister seinen tief enttäuschten Red-Bull-Kollegen Sergio Perez nicht."Leider ist Checo schon in der ersten Runde ausgeschieden", sagte Verstappen vor den voll besetzten Tribünen im Foro Sol - und verdiente sich den anerkennenden Applaus des mexikanischen Publikums.

Er selbst hatte allen Grund zum Jubeln. Dank zweier exzellenter Starts, der Stärke seines Red Bull und gutem Reifenmanagement hatte der Niederländer seinen Siegeszug fortgesetzt und sich mit einem weiteren Bestwert in den Geschichtsbüchern der Königsklasse verewigt.

Red-Bull-Star Verstappen gewann am Sonntag souverän den wegen eines schweren Unfalls des Dänen Kevin Magnussen zwischenzeitlich unterbrochenen Großen Preis von Mexiko und verbesserte mit seinem 16. Saisonsieg den eigenen Rekord aus dem vergangenen Jahr. Durch seinen 51. Sieg der Karriere zog er zudem in der"ewigen" Bestenliste mit Alain Prost gleich."Es ist eine unglaubliche Saison", sagte Verstappen. headtopics.com

Ferrari hatte im Qualifying für die große Überraschung gesorgt und die erste Startreihe mit Leclerc und Carlos Sainz erobert. Ein Vorteil war das nicht zwingend."Ich bin mir nicht sicher, ob das der beste Startplatz ist", hatte der Monegasse Leclerc gesagt. Die Gefahr für den Ferrari-Star kam aus zwei Richtungen: Hinter ihm, auf Startplatz drei, stand Verstappen im überlegenen Red Bull. Vor Leclerc lag die scheinbar endlos lange Start-und-Zielgerade.

Leclercs Windschatten benötigte Verstappen für das erwartete Überholmanöver aber gar nicht. Der Niederländer erwischte einen herausragenden Start und schob sich schon nach wenigen Metern zwischen die Ferraris und bog neben Leclerc auf der Innenseite in die erste Kurve. Perez, von Rang fünf gestartet, schloss auf der Außenbahn ebenfalls zu Leclerc auf - und verschätzte sich. headtopics.com

