Klimts Damenporträt „Bildnis Fräulein Lieser“ wird versteigert

Seit 1960ern hing „Fräulein Lieser“ in einer Villa bei Wien, nun soll Klimts Damenporträt versteigert werden. Hinweise auf eine rechtswidrige Enteignung gibt es dem Auktionshaus zufolge nicht.nur aus einer Schwarz-Weiß-Fotografie bekannt – bis Donnerstag. Dann hat das Wiener Auktionshaus Im Kinsky das verschollen geglaubtes Porträt „Bildnis Fräulein Lieser“ der Öffentlichkeit präsentiert – eine Sensation.).

Klimt malte das Bild 1917, es gehört damit zu dem Spätwerk des weltbekannten Künstlers der Moderne. Das farbenprächtige Dreiviertelporträt war jahrzehntelang im Verborgenen in österreichischem Privatbesitz und wird am 24. April versteigert. Das 140 mal 80 Zentimeter große Bild, das beim Medientermin auch ausgestellt war, zeigt eine junge Frau in strenger frontaler Haltung vor rotem Hintergrund. Um ihre Schultern liegt ein reich mit Blumen dekorierter Umhan





