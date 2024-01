Das „System“ als gemeinsamer Gegner der aufstrebenden Parteien

Das soll keine Polemik werden. Zwar wird niemand glauben, dass ein profil-Journalist das „System“ – ich werde gleich definieren, was damit gemeint ist – ablehnt, aber ich will den Versuch unternehmen, die Frage aller Fragen neutral an Sie zu richten.

Warum sie so wichtig ist, bedarf keiner langen Erklärung, nur so viel: Die derzeit aufstrebenden Parteien in Europa und den USA – die FPÖ, die Alternative für Deutschland (AfD), Marine Le Pens Rassemblement National, Donald Trumps Republikaner und einige mehr – haben einen gemeinsamen Gegner, der in ihren Augen für alles steht, was sie ablehnen. Es ist das „System“. Der als Teil des NS-Jargons belastete Begriff beschreibt alle anderen Parteien („System-Parteien“), alle Medien, die nicht direkt im eigenen Einflussbereich stehen, und vor allem das komplexe Regelwerk, das sich über Jahrzehnte (teilweise auch über Jahrhunderte) innerhalb der einzelnen Staaten, in der Europäischen Union und in internationalen Verträgen herausgebildet hat und das man die „liberale Demokratie“ nenn





profilonline » / 🏆 1. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neue Krise im Nahost-Konflikt: Radikale Israel-Gegner bedrohen HandelsrouteRadikale Israel-Gegner im Jemen bedrohen die wichtige Handelsroute durch das Rote Meer. Der Westen antwortet militärisch. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Vorsätze für das Neue JahrEin Gedicht von Jorge Luis Borges über die Vorsätze für das Neue Jahr und das Leben

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Favorit Ybbs gab sich bei Masters keine BlößeDer ASK Ybbs gewinnt souverän das BSB Hallenmasters des SV Petzenkirchen/B. Das Heimteam verpasst das Podest nach Neunmeterschießen.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Wer ist das Lieblingskind der Eltern?Mit dem Geschwisterchen zieht zuhause nicht nur ein neues Familienmitglied ein, sondern auch die Frage, wen die Eltern eigentlich mehr mögen. Aber lässt sich das so einfach beantworten? Ein Blick hinter die familiären Strukturen.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das Zaudern des Westens bei Finanz- und Militärhilfen bedeutet schwere Rückschläge für die UkraineDie Ukraine musste in den letzten Tagen zwei schwere Rückschläge verkraften – nicht auf dem Schlachtfeld, sondern auf der strategisch-politischen Ebene. Präsident hat es trotz persönlichem Engagement nicht geschafft, den US-Kongress zur Freigabe weiterer Hilfsgelder noch in diesem Jahr zu bewegen. Die Republikaner blockieren das von Präsident Auch diesseits des Atlantiks läuft es nicht rund. Ein auf 50 Milliarden Euro dotiertes Hilfspaket der EU scheiterte vergangene Woche am Njet des Putin-nahen Ungarn-Premier. Er verlangt für seine Zustimmung die Freigabe, der erst wegen seiner andauernden Rechtsstaatlichkeitsverstöße blockieren EU-Fördermittel. Spätestens am 1. Februar soll auf einem Sondergipfel eine Entscheidung über das weitere Vorgehen fallen

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Stille Nacht: Das berühmteste Weihnachtslied der WeltSchnee, eine Krippe, ein Christbaum und"Stille Nacht": So stellen sich viele das Weihnachtsfest vor.Am Heiligen Abend 1818 sangen Josef Mohr und Franz Xaver Gruber zum ersten Mal ihr Weihnachtslied in Oberndorf. Tiroler Sänger trugen „Stille Nacht“ hinaus in die Welt, wo es bis heute die Menschen auf allen Kontinenten bewegt.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »