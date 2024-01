Vorsätze für das Neue Jahr

Vor Dreikönig darf man wohl noch von den Vorsätzen sprechen, mit denen man das Neue Jahr zur Hölle schicken will. Ich hatte mir vorgenommen, nicht damit anzufangen. Aber von überallher prasseln Vorsätzen auf mich ein. Auf dem Klo steht an der Wand das berühmte Gedicht von Jorge Luis Borges, ein Menetekel in Aquarellfarben, dorthin gepinselt von einer, die auch nicht mehr da ist.

Es fängt mit dem Satz an, „Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, / im nächsten Leben würde ich versuchen, / mehr Fehler zu machen." und endet mit den Sätzen: „… wenn ich noch einmal anfangen könnte, / würde ich versuchen, nur noch gute Augenblicke zu haben. / Falls du es noch nicht weißt, aus diesen / besteht nämlich das Leben; / nur aus Augenblicken; vergiss nicht den jetzigen. /Wenn ich noch einmal leben könnte, / würde ich von Frühlingsbeginn an / bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen. / Und ich würde mehr mit Kindern spielen, / wenn ich das Leben noch vor mir hätte. / Aber sehen Sie ... ich bin 85 Jahre alt / und ich weiß, dass / ich bald sterben werde."





