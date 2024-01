Katharina Reich und ihre Verantwortung für die medizinische Versorgung in Österreich

Katharina Reich hat einen der wichtigsten Jobs der Republik. Sie ist für die medizinische Versorgung der Österreicher:innen verantwortlich. Winter 2023: Kein Grippeimpfstoff, kein Paxlovid, volle Arztpraxen. Gefühlt waren zu Jahresende alle krank, aber Vakzine und Medikamente fehlten an allen Ecken und Enden. Das Gesundheitssystem wankt. Nach außen muss Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) dafür geradestehen. Nach innen sieht es anders aus.

Im Ministerium fallen Impfwesen und Arzneimittel in die Zuständigkeit der Sektion VII, öffentliche Gesundheit und Gesundheitssystem. Sektionsleiterin – und Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit in Personalunion – ist Katharina Reich. Ist sie also verantwortlich für den Mangel? Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Reichs Verantwortungsbereich ist groß. Sie selbst fasst ihn weit. „Meine Aufgabe ist es, mich um all jene Gesundheitsthemen zu kümmern, die alle Bürger:innen im Land betreffen, egal ob gesund oder krank“, sagt si





