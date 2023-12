Gläubiger entscheiden über Zukunft: Signa muss Chrysler Building und Medienbeteiligung verkaufen

Im Zuge der milliardenschweren Insolvenz der Immobiliengesellschaft Signa Holding hat heute, Dienstag, die erste Gläubigerversammlung am Handelsgericht Wien stattgefunden. Sanierungsverwalter Christof Stapf legte einen Zwischenbericht vor. Er habe die gesamte Geldgebarung an sich gezogen und mit der Datenanalyse begonnen. Erste Vermögenswerte wie das Chrysler Building in New York, die Medienbeteiligungen und der Privatjet der Firma werden verkauft.





