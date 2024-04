Iran droht Israel mit Vergeltung nach Angriff auf Botschaftsgelände in Damaskus

Bei den Todesopfern handelte es sich um zwei Brigadegeneräle und fünf Mitglieder der mächtigen Revolutionsgarden. Israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus mit sieben Toten hat Irans Oberster Führer mit Vergeltung gedroht. "Wir werden dafür sorgen, dass sie dieses und ähnliche Verbrechen bereuen, so Gott will", sagte Ayatollah Ali Khamenei am Dienstag laut einer Mitteilung.

Bei den Todesopfern handelte es sich um zwei Brigadegeneräle und fünf Mitglieder der mächtigen Revolutionsgarden (IRGC). Khamenei ist der mächtigste Mann in der Islamischen Republik und hat in allen strategischen Belangen das letzte Wort. Er ist zugleich Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Zuvor hatte Präsident Ebrahim Raisi laut der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim erklärt, die Attacke in der syrischen Hauptstadt Damaskus werde nicht unbeantwortet bleiben

