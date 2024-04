Überforderung des Schulsystems in Wien aufgrund steigender Schülerzahlen

Stimmen die Prognosen, werden in Wien jeden Monat 14 neue Klassen aufgemacht – nicht nur für Lehrkräfte eine enorme Herausforderung. Der Wiener Pflichtschulgewerkschafter Thomas Krebs schlägt Alarm: Das Schulsystem ist mit den vielen Neuankömmlingen überfordert, weil die nötigen Ressourcen fehlen.nicht glücklich: „Gestandene Lehrerinnen, die zwanzig Jahre in der Klasse stehen und ihre Arbeit eigentlich gerne machen, sagen mir: Sie können nicht mehr und wollen kündigen.

“kommen immer mehr Kinder nach Wien. Das belastet das System so sehr, dass ein qualitätsvoller Unterricht kaum mehr möglich ist. Was in den Klassenzimmern passiert, hat oft nichts mehr mit unserem eigenen Beruf zu tun, denn vielen Kindern fehlen die Voraussetzungen, die es für einen Schulbesuch braucht.“ So drohe das Niveau im Unterricht dermaßen zu sinken, dass es niemandem etwas bringt – weder den Geflüchteten, noch den Kindern, die schon länger in Wien sin

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



KURIERat / 🏆 4. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Überforderung nach Hundekauf häufig: Tiroler Experten sehen auch Sachkundenachweis skeptischWer sich erstmals einen Hund anschafft, muss seit 2020 einen Sachkundenachweis vorweisen. Jetzt soll noch eine Praxiseinheit dazukommen. Experten sind skeptisch.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Identitäre besetzen Gebäude der EU-Agentur der Grundrechte in WienAm Sonntagvormittag hissten Martin Sellner und Identitäre auf einem Balkon am Schwarzenbergplatz rechte Plakate.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Fahndung in Wien – Polizei jagt dieses Hoodie-PärchenEin unbekanntes Diebes-Paar hat sich unerlaubt Zugang zum Konto einer 60-Jährigen verschafft und ihr Konto leergeräumt. Die Fahndung läuft.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Rechtsextreme Identitäre besetzten Agentur der Europäischen Union für Grundrechte in WienAm Sonntagvormittag hissten Identitäre auf einem Balkon am Schwarzenbergplatz rechte Plakate. Der frühere Kopf der rechtsextremen Bewegung, Martin Sellner, nutzte die Gelegenheit, um seine...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Demo gegen syrischen Machthaber mitten in WienIm 6. Wiener Gemeindebezirk demonstrierte am Sonntagnachmittag eine Menschenmenge gegen Baschar al-Assad.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Top-Läuferin Mayer lief vor Wien-Halbmarathon 10 KilometerJulia Mayer probt bereits für den Vienna City Marathon. Andreas Vojta gewann bei windigen Bedingungen bei den Männern.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »