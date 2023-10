Hilfslieferungen in den Gazastreifen werden erhöht

Die Angehörigen der Entführten bangen unterdessen weiter um die Geiseln.Nur so könne der Bedarf der Zivilbevölkerung gedeckt werden, sagte der Präsident laut einer Erklärung des Weißen Hauses. Ab sofort sollen täglich und deutlich mehr Lastwagen nach Prüfung durch Israel über den ägyptischen Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen rollen. Laut israelischen Medienberichten sollen es am Montag bereits an die 100 Lkws sein.

Zuletzt war es in Gaza zu Plünderungen in einem Lebensmittellager des UNO-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) gekommen. Auch die von Israels Armee unterbrochenen Telefon- und Internetverbindungen wurden auf Druck Bidens in Teilen Gazas wiederhergestellt.

Offensichtlich mit Blick auf Befürchtungen Kairos vor einer Massenflucht von Palästinenserinnen und Palästinensern aus dem Gazastreifen betonten Biden und Sisi den Angaben zufolge zudem, dass sichergestellt werden müsse, „dass die Palästinenser aus dem Gazastreifen nicht nach Ägypten oder in andere Staaten" kommen.

Der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte am Sonntag im US-Fernsehen: „Wir glauben, dass Ministerpräsident Netanjahu die Verantwortung hat, die extremistischen Siedler im Westjordanland zu zügeln, die, wie Präsident Biden es vor einigen Tagen formulierte, Öl ins Feuer gießen.“ Es sei „völlig inakzeptabel“, dass „extremistische Siedler Gewalt gegen unschuldige Menschen im Westjordanland“ ausübten.

Biden hatte sich schon am Mittwoch über „extremistische" Siedler im Westjordanland besorgt gezeigt und Gewalt gegen Palästinenser verurteilt. Er hatte erneut betont, dass Israel das Recht und die Verantwortung habe, auf die Angriffe der Hamas-Terroristen zu reagieren.Tim Cupal (ORF) spricht über die aktuelle Lage in Gaza. Israel hat am Sonntag das Bombardement Gazas verstärkt.

Bodentruppen im Gazastreifen: Israels Armee „in neuer Phase des Krieges"Die israelischen Bodeneinsätze im Gazastreifen gehen weiter, Palästinenser werden auf Flugblättern aufgefordert, das „Schlachtfeld" im Norden des Gebiets zu verlassen. Für den EU-Außenbeauftragten...

