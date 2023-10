Formel 1: Der nächste Sieg, der nächste Rekord für Verstappen

aufgestellt. Der Niederländer im Red Bull war am Sonntag im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt erneut nicht zu schlagen und verbesserte seine Bestmarke aus dem Vorjahr von 15 Erfolgen in einer Saison.schied im zweiten Red Bull nach einem selbst verschuldeten Crash indes früh aus und konnte die Erwartungen der etwa 150.000 Fans nicht erfüllen."Es ist eine massive Enttäuschung, das Heimrennen nach der ersten Kurve zu beenden", sagte Perez.

Weiter geht es direkt mit einem Sprint-Wochenende in Brasilien, ehe die Premiere in Las Vegas (19.11.) sowie das Saisonfinale in Abu Dhabi (26.11.) auf dem Programm stehen.

