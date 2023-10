Gurgl in der Pole Position für Sölden-Nachtrag

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Nach Absage in Sölden: Gurgl träumt vom Weltcup-DoppelSölden wehrt sich nicht gegen einen späteren Weltcupstart, hält aber am Opening mit Eventcharakter fest. Sollte dies nicht möglich sein, werde man sich anderweitig orientieren. Weiterlesen ⮕

Leclerc sichert sich überraschend die Pole-Position in MexikoFerrari-Pilot Charles Leclerc hat sich im Qualifying für den Großen Preis von Mexiko überraschend die Pole-Position gesichert. Der Monegasse fuhr am Samstag auf dem stimmungsvollen Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt die Bestzeit vor seinem spanischen Teamkollegen Carlos Sainz (+0,067 Sek.). Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (+0,097) musste sich im Red Bull mit dem dritten Startplatz begnügen. Weiterlesen ⮕

Ferrari-Duo in Mexiko vor VerstappenFerrari vor Red Bull: Charles Leclerc fuhr überraschend zur Pole Position. Weiterlesen ⮕

Weltcup-Auftakt in Sölden: Halbzeitführung für die älteste LäuferinFederica Brignone (33) markierte im ersten Durchgang die klare Bestzeit. Franziska Gritsch liegt als beste Österreicherin an der siebenten Stelle Weiterlesen ⮕

Brignone beim Riesentorlauf in Sölden weit voraus, Lokalmatadorin Gritsch SiebenteDie übrigen Österreicherinnen kamen nicht in die Top Ten und hatten teilweise großen Rückstand. Auch für Topstar Mikaela Shiffrin lief es nicht optimal. Der Entscheidungsdurchgang beginnt um 13.00 Uhr. Weiterlesen ⮕

