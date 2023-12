Grüne Klimaministerin hält Klebeaktionen nicht für zielführend

Die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler hält Klebeaktionen nicht für das geeignete Mittel, um den Klimaschutz voranzutreiben. 'Man muss sich wirklich fragen, ob das zielführend ist, und das würde ich bezweifeln, in der aktuellen Diskussion', sagte sie im Interview mit der APA. Die kürzliche Aufregung rund um eine drohende Abschaffung des Pendlerpauschales bezeichnete die Ministerin als 'befremdlich', schließlich sei davon nie die Rede gewesen.

'Anliegen nutzt oder schadet' 'Fridays For Future' habe die Klimapolitik in Europa deutlich vorangebracht, 'ich glaube, dass wir im Green Deal in vielerlei Hinsicht nicht so weit wären ohne 'Fridays For Future'', sagte die Ministerin. Die aktuelle Diskussion und die Aktivitäten der 'Letzten Generation' würden nun aber zeigen, dass 'auf allen Seiten der Blick für Maß und Ziel verloren gegangen ist'. Die Ministerin könne den Unmut vieler Menschen verstehen, wenn Straßen auf dem Weg in die Arbeit oder zur Schule blockiert werden





