Großes Premieren-Feuerwerk vor Weihnachten

Kurz vor Weihnachten zündet die Kultur jetzt noch ein großes Premieren-Feuerwerk, bevor auch an den Theatern die stillste Zeit des Jahres beginnt…Am Burgtheater, am Akademietheater, dem Musiktheater an der Wien im Museumsquartier stehen jetzt noch die allerletzten Premieren 2023 an und die vielleicht großartigste Opern-Aufführung des Jahres wird am Wochenende im TV gezeigt. Für Kultur-Fans kommt Weihnachten heuer fast ein bisschen zu früh.

Aber nur fast: Das sind die vier Produktionen, mit denen sie ihr kulturelles Weihnachten jetzt schon zum Leuchten bringen:" jenseits von Wagners Operndreiteiler oder der Geschichte rund um den verwundbaren Drachentöter Siegfried. In dieser Version sind die beiden"Hilden" des Saga die Schlüsselfiguren, also Brünhild und Kriemhield. Alle beide werden hier von ihren Ehemännern Gunther und Hagen hintergangen, ein Umstand, der zur Ermordung des Helden Siegfried führt und am Ende auch den Untergang des Geschlechts der Burgunder einleiten sol





Brandgefahr zu Weihnachten: 48 Prozent haben im Kinderzimmer keinen Rauchwarnmelder installiertIm Schnitt kommen pro Jahr in Österreich 48 Menschen bei Bränden ums Leben, wie eine aktuelle Auswertung der vergangenen 15 Jahre zeigt. Im Vorjahr sind sogar 49 Personen gestorben.

Die Kluft zwischen Herzogin Meghan und Prinz Harry wird durch ein Buch vergrößertDas zweite Jahr in Folge verdirbt ein Buch den Royals die Stimmung vor Weihnachten. Der Inhalt von „Endgame“ sorgt für Probleme zwischen Herzogin Meghan, Prinz Harry und der königlichen Familie.

Besuch im NATO-Camp: Brennpunkt KosovoSeit 1999 sind österreichische Soldaten im Kosovo stationiert. Der Einsatz der Friedenssoldaten steht unter Leitung der NATO. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besuchte das Camp kurz vor Weihnachten - und brachte nicht nur gute Nachrichten. Denn das Kontingent der Österreicher wird im Frühjahr erheblich verkleinert werden.

Nahost-Konflikt:Geheime “Zellen“, Telefonate und viele RückschlägeUnterhändler, Experten und Medienberichte geben Einblick in die Gaza-Verhandlungen

Millionenshow:Assinger freut sich noch „auf viele Kandidaten“Gerüchte, dass die „Millionenshow“ Mitte 2024 im ORF auslaufen soll, haben sich nicht bestätigt. Die Nutzung des Quizstudios in Köln ist bis 2025 gesichert, es gibt aber Einsparungen.

Wie erkennt man gefälschte Bilder zum Nahost-Konflikt?Fotos und Videos sind ein mächtiges Instrument, um Menschen zu täuschen. Derzeit kursieren viele irreführende Bilder zum Nahost-Konflikt. Doch wie erkennt man, welche Darstellung echt ist – und was gefälscht wurde? Ein paar Tipps: Typische Fehler: Auf sozialen Medien werden derzeit – neben realen Kriegsbildern – auch oft theatralisch aussehende Bilder gepostet, zum Beispiel solche, die scheinbar Kinder im Gazastreifen zeigen. Auf einem Bild trägt ein erschöpft aussehender Mann vier Kleinkinder, ein weiteres hält er an der Hand, hinter ihm ein zerbombtes Haus. Dieses Bild scheint mittels künstlicher Intelligenz erstellt worden zu sein. Es birgt klassische Fehler einer Bilder-KI. Die Gliedmaßen der Kinder und des Mannes sehen eigenartig aus, etwa sind bei dem nackten Fuß eines Kindes lediglich drei Zehen erkennbar. Nicht immer, aber manchmal unterlaufen Anwendungen der künstlichen Intelligenz solche Fehler: Hat eine Hand zu viele oder zu wenige Finger? Hat eine Person zu viele Zähne? Auch fallen oft Fehler an der Kleidung auf, wie Reißverschlüsse, wo keine hinpassen

