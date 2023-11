Wie erkennt man gefälschte Bilder zum Nahost-Konflikt?

Fotos und Videos sind ein mächtiges Instrument, um Menschen zu täuschen. Derzeit kursieren viele irreführende Bilder zum Nahost-Konflikt. Doch wie erkennt man, welche Darstellung echt ist – und was gefälscht wurde? Ein paar Tipps: Typische Fehler: Auf sozialen Medien werden derzeit – neben realen Kriegsbildern – auch oft theatralisch aussehende Bilder gepostet, zum Beispiel solche, die scheinbar Kinder im Gazastreifen zeigen.

Auf einem Bild trägt ein erschöpft aussehender Mann vier Kleinkinder, ein weiteres hält er an der Hand, hinter ihm ein zerbombtes Haus. Dieses Bild scheint mittels künstlicher Intelligenz erstellt worden zu sein. Es birgt klassische Fehler einer Bilder-KI. Die Gliedmaßen der Kinder und des Mannes sehen eigenartig aus, etwa sind bei dem nackten Fuß eines Kindes lediglich drei Zehen erkennbar. Nicht immer, aber manchmal unterlaufen Anwendungen der künstlichen Intelligenz solche Fehler: Hat eine Hand zu viele oder zu wenige Finger? Hat eine Person zu viele Zähne? Auch fallen oft Fehler an der Kleidung auf, wie Reißverschlüsse, wo keine hinpasse





