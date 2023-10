Frau und Kleinkind bei Schwaz aus dem Inn gezogen: Hergang weiter unklar

Schwaz, Innsbruck – Im Fall der 28-jährigen Frau aus dem Jemen und ihres fünfjährigen Sohnes, die am Samstag regungslos aus dem Inn im Tiroler Schwaz gezogen worden waren, bleibt der genaue Hergang des Notfalls vorerst weiter unklar.verbreitet wurde. Die Angaben der beiden müssen aber erst überprüft werden, hieß es am Montag von der Polizei. Mutter und Sohn befinden sich weiter auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik.

Die 28-Jährige und ihr Sohn wurden mit zwei Rettungshubschraubern in die Klinik geflogen. Die Exekutive ersuchte etwaige Zeugen, sich zu melden.

