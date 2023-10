Dramatische Rettungsaktion in Schwaz: Mutter und Kind nach Sturz in Inn stabil

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Dramatische Rettungsaktion: Mutter und Kleinkind in Schwaz aus dem Inn gezogenDramatische Szenen haben sich am Samstagnachmittag in Schwaz abgespielt. Weiterlesen ⮕

Tirol: Ertrinkungsnotfall im Inn in Schwaz → 28-Jährige und 5-Jähriger reanmiertSCHWAZ (TIROL): Am 28. Oktober 2023 kam es gegen 1313 Uhr in Schwaz im Bereich der Barbarabrücke zu einem Ertrinkungsnotfall einer 28-jährigen Frau aus dem Jemen und deren 5-jährigen Sohn. Weiterlesen ⮕

Wo der Schutz von „Mutter Erde“ am Stundenplan stehtDas internationale Bildungsnetzwerk „Pilgrim“ feierte mit einem Festakt an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems (KPH) in Wien sein 20-jähriges Bestehen. Mit dabei war das Erzbischöfliche Gymnasium Hollabrunn, das dem Pilgrim-Netzwerk seit mittlerweile zehn Jahren angehört und dafür geehrt wurde. Weiterlesen ⮕

Bub in der Hundebox: Mutter und Freundin landen auf AnklagebankEinvernahme des beinahe zu Tode gequälten Buben aus dem Waldviertel brachte letzte Erkenntnisse. Die Staatsanwaltschaft wird Anklage gegen beide Frauen erheben. Weiterlesen ⮕

Almhütte in Maurach brennt - Einsatzkräfte kämpfen gegen die FlammenAm Freitagabend geriet eine Almhütte in Maurach in Vollbrand. Bergrettung und Polizeihubschrauber unterstützen die Einsatzkräfte vor Ort. Der Brand begann in der Küche und griff auf das gesamte Dach über. Feuerwehren aus Schwaz und Jenbach sind im Einsatz. Weiterlesen ⮕