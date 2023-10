Oö: Kollision mit drei Fahrzeugen auf B 148 in Kirchdorf am Inn → Frau (39) eingeklemmt

Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 34-jähriger rumänischer Staatsbürger seinen Wagen hinter der 39-Jährigen und wollte bei ihrem Abbiegevorgang links vorbeifahren.

Dabei dürfte er den entgegenkommenden Pkw eines 47-jährigen ungarischen Staatsbürgers übersehen haben und es kam zu einer Kollision der drei Fahrzeuge. Dabei überschlug sich der Wagen des Rumänen und kam am Dach zum Stillstand. Der Pkw des Ungarn schlitterte noch etwa hundert Meter weiter und blieb in einem Straßengraben stehen.

Bei dem Unfall wurde die 39-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergegerät befreit werden. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Die Feuerwehren Katzenberg, Kirchdorf und Moosham waren insgesamt mit sieben Fahrzeugen und 45 Mann im Einsatz. Die Totalsperre der B148 konnte um 6 Uhr wieder aufgehoben werden. headtopics.com

Nö: Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Pkw und Rettungsfahrzeug bei Artstetten-PöbringARTSTETTEN-PÖBRING (NÖ): Auf der L7255 ereignete sich Freitag Nachmittag, dem 27. Oktober 2023, nahe Nussendorf (Gemeinde Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk) ein Verkehrsunfall. Aus noch unklarer Ursache kollidierten ein Rettungsfahrzeug und ein Pkw geneinsam. Weiterlesen ⮕

Dramatische Rettungsaktion in Schwaz: Mutter und Kind nach Sturz in Inn stabilLaut Innsbrucker Klinik befinden sich die Frau und ihr fünfjähriger Bub weiterhin auf der Intensivstation. Sie seien aber außer Lebensgefahr. Weiterlesen ⮕

Bei Schwaz aus Inn gerettet und reanimiert: Mutter und Sohn in „stabilem Zustand“Laut Innsbrucker Klinik befinden sich die Frau und ihr fünfjähriger Bub weiterhin auf der Intensivstation. Sie seien aber außer Lebensgefahr. Weiterlesen ⮕

Mutter und Kind nach Rettung aus Inn auf IntensivstationDie 28-jährige Mutter und ihr fünfjähriger Sohn, die am Samstag im Tiroler Schwaz aus dem Inn gezogen worden waren, sind weiterhin in Innsbruck auf der Intensivstation. Ihr Zustand war jedoch aktuell stabil, teilte eine Sprecherin der tirol kliniken der APA mit. Die beiden wurden bei dem Vorfall jedenfalls schwer verletzt. Weiterlesen ⮕

Dramatische Rettungsaktion: Mutter und Kleinkind fielen von Brücke in Schwaz in den InnDramatische Szenen haben sich am Samstagnachmittag in Schwaz abgespielt. Weiterlesen ⮕

Person durch Drehleiter der Feuerwehr von Vordach eines Hauses in Braunau am Inn gerettetBRAUNAU AM INN. In Braunau am Inn waren Samstagnachmittag zwei Feuerwehren, der Rettungsdienst, der Notarzt und die Polizei bei einer Personenrettung im Einsatz. Weiterlesen ⮕