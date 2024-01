Franz Haider bereitet sich auf Weltraumflug vor

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: ie NÖN war per Online-Stream live dabei, als Franz Haider seine Reise ins All antrat. Sobald er wieder zurück in Österreich ist, wird die NÖN mit ihm sprechen ...Franz Haider vor dem Beverly Wilshire Hotel in Los Angeles.

Hier wurde auch"Pretty Women" gedreht.In Los Angeles legte Franz Haider einen Zwischenstopp zum Weltraumflug ein und besuchte natürlich auch den Hollywood Boulevard.Am Sonntag verriet er der NÖN: „Ich bin bestens vorbereitet und habe auch keine Bedenken. Wenn ich welche hätte, würde ich nicht ins Weltall fliegen“, sagt Haider zur NÖN, auf dem Weg zum Spaceport in New Mexico. An die NÖN schickt er Fotos von den Zwischenstopps und Grüße. In den vergangenen vier Tagen bereitet er sich gemeinsam mit weiteren drei privaten Astronauten auf den Flug in die Erdumlaufbahn vo





noen_online » / 🏆 15. in AT

