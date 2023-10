Festnahmen in Wien und Niederösterreich :Falsche „Polizisten“ schlugen am Nationalfeiertag in Graz zu

Nach zwei Festnahmen im oststeirischen Fürstenfeld haben Ermittler in Wien und NÖ zwei weitere falsche „Polizisten“ geschnappt. Die Erhebungen zu den bereits Mitte Juni in der Steiermark verhafteten Männern führten zu zwei Verdächtigen aus Wien. Einer war schon Mitte Juli in NÖ erwischt worden, der andere einen Tag vor dem Nationalfeiertag in Wien.

Die Vorgehensweise ist im Grunde immer die gleiche – Unbekannte melden sich am Telefon bei älteren Menschen, deren Telefonnummern aufgrund ihrer altmodischen Vornamen ausgewählt wurden. Die Kriminellen geben vor, Polizisten zu sein, die Bares und Wertsachen vor angeblichen Einbrechern in Sicherheit bringen müssten. Dabei werden die Opfer stundenlang am Telefon unter Druck gesetzt.

Allerdings sind trotz einiger Ermittlungserfolge weiterhin Kriminelle aktiv, die sich als Polizisten ausgeben. Am Nationalfeiertag wurde ein Pensionist aus Graz Opfer dieser Betrugsmasche. Die Täter konnten sich vorerst unerkannt mit einer Beute von mehreren Tausend Euro davonmachen. Ein steirischer Betrugsermittler zeigte sich aber zuversichtlich: „Durch die Kooperation der Landeskriminalämter sind uns bereits zahlreiche Festnahmen und Ermittlungserfolge gelungen. headtopics.com

Seitens der Polizei wurde darauf hingewiesen, dass sofortiges Anzeigen solcher Betrugsversuche die Chance des Ermittlungserfolges massiv erhöhten. Man solle nicht zögern und sofort den Notruf 133 wählen“, so die Ermittler. Vor allem bei den jüngsten Fällen sei auffällig gewesen, dass alle Opfer denselben altmodischen Namen hatten, sagte ein Polizist.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.

Ermittlungen in Wien:Jugendliche brachten 128 illegale Böller mit dem Zug nach WienDie Polizei schnappte die Jugendlichen bei einer Schwerpunktkontrolle in Floridsdorf. Die Verdächtigen sind hauptsächlich Jugendliche, die meisten sind gerade erst strafmündig. Weiterlesen ⮕

Stmk: Forstmaschinenbrand im Wald → Abschnittsübung am Nationalfeiertag in PinggauPINGGAU (STMK): Wie schon traditionell üblich, findet jährlich am Nationalfeiertag, die Abschnittsübung des Feuerwehrabschnittes 4 (Feuerwehren der Gemeinden Pinggau und Schäffern) statt. 2023 war die FF Baumgarten aus der Gemeinde Pinggau mit der Ausrichtung betraut. Weiterlesen ⮕

Ein Salut auf den NationalfeiertagMit einem großen Aufmarsch präsentierte sich das Bürgerkorps Eggenburg am Nationalfeiertag. Dabei standen auch die Themen Frieden und Freiheit im Fokus. Weiterlesen ⮕

Österreichisches Bundesheer zeigt Können am NationalfeiertagAm 26. Oktober 2023 präsentierte das Österreichische Bundesheer sein Können bei der Informations- und Leistungsschau zum Nationalfeiertag. Hunderttausende Besucher waren begeistert von der Kranzniederlegung, der Angelobung von Rekruten und den Reden der Verteidigungsministerin. Weiterlesen ⮕

Motorradunfall am Nationalfeiertag: Beifahrerin verletztAm Nationalfeiertag kam es zu einem Motorradunfall in Thunau bei Gars. Ein 49-jähriger Biker rutschte in einer Rechtskurve weg und seine Beifahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Weiterlesen ⮕

Kanzler-Post zum Nationalfeiertag sorgt für Spott und HämeDer Bundeskanzler postete zum Nationalfeiertag ein Bild des Bundesadlers mit dem ÖVP-Slogan, jedoch spiegelverkehrt. Die Korrektur kam zu spät und löste online Kritik und Spott aus. Weiterlesen ⮕