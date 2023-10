Österreichisches Bundesheer zeigt Können am Nationalfeiertag

Auch heuer stellte das Österreichische Bundesheer am 26. Oktober 2023, im Rahmen der traditionellen Informations- und Leistungsschau zum Nationalfeiertag und unter großem Andrang der Zuseher sein Können unter Beweis.

Bereits vor dem offiziellen Programmbeginn um 9 Uhr, fanden langsam aber sicher die ersten Besucher ihren Weg zu einem der vier Standorte in der Wiener Innenstadt. Im Laufe des Vormittags wuchs die Besuchermenge stetig an, bereits um die Mittagszeit war der Heldenplatz mit begeisterten Besucherinnen und Besuchern gefüllt.Hunderttausende Menschen wollten sich das feierliche Geschehen rund um den Nationalfeiertag nicht entgehen lassen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betonte in ihrer Ansprache die Symbolik der rot-weiß-roten Fahne: "Sie ist das Sinnbild unserer Republik, unserer Gesellschaft und Gemeinschaft, ja unserer Familie und Heimat." headtopics.com

Weiters rief Tanner zur Wachsamkeit angesichts der instabilen geopolitischen Lage in der Welt auf und betonte die essenzielle Bedeutung einer gut ausgerüsteten und starken Armee für die Sicherheit der Heimat.

"Nur wer sich im Frieden auf den Kampf vorbereitet, ist im Ernstfall in der Lage zu kämpfen, sich zu verteidigen, um das, was wir lieben, zu schützen." In 13 Themenbereichen am Heldenplatz, Am Hof, auf der Freyung sowie beim Burgtheater, zeigten Soldatinnen und Soldaten ihre Aufgaben und Fertigkeiten.

Die einzelnen Themenbereiche"Militärische Landesverteidigung","Karriere beim Heer","Grundwehrdienst","Sport beim Bundesheer","Luftraumüberwachung","Auslandseinsätze","Sanitätsversorgung","Cyber/Forschung und Technik","ABC-Abwehr","Gebirgstruppe","Miliz","Truppenübungsplätze und Naturschutz" sowie"Luftunterstützung", boten die...

